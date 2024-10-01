ФСБ задержала передававшего СБУ данные о российских войсках украинца

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины, подозреваемого в передаче СБУ данных о Вооруженных силах (ВС) России. RT на русском

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». News.ru

По данным ФСБ, установлено, что фигурант — житель Краснодонского района. Он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российской армии, а также об осуждающих действия киевского режима местных жителях. Lenta.ru