Отец отравившейся семьи под Красноярском раскрыл важную деталь

Отец погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка Красноярского края на новом допросе сообщил, что в доме, где жила семья, были проблемы с вентиляцией, вытяжка не работала. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. ТАСС

«На повторном допросе отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией. Вытяжки не было», — рассказали в СК. News.ru

Четверо детей скончались в поселке Красная Сопка от отравления неизвестным веществом. Их родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, после стабилизации их выписали из медучреждения. Российская газета