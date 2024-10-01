Отец отравившейся семьи под Красноярском раскрыл важную деталь

Отец отравившихся насмерть детей в Красной Сопке Красноярского края на повторном допросе рассказал, что в его доме были проблемы с вентиляцией, не работала вытяжка, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Мужчина также подтвердил, что обрабатывал дом дихлофосом из-за множества мух и распылял средство по всем комнатам.

На повторном допросе отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией. Вытяжки не было, — рассказали в СК.

По данным следственного ведомства, во время распыления дихлофоса в доме были закрыты окна, но все члены семьи находились на улице. После обработки не было специфического запаха.

Вся семья с признаками сильного отравления поступила в больницу 21 сентября. Несмотря на усилия врачей, в этот же день скончались двое детей — 6 и 13 лет. Утром умерла их 11-летняя сестра. На следующий день, 23 сентября, стало известно о смерти четвертого члена семьи — 12-летней девочки.

25 сентября родителей погибших — 32-летнюю женщину и 34-летнего мужчину — выписали из больницы. Женщина находится на девятом месяце беременности, медики смогли сохранить малыша.

В СК заявили, что отравление семьи с детьми в Красноярском крае связано со средством от насекомых, на данный момент это приоритетная версия. Специалисты обошли все магазины в поселке Красная Сопка и взяли на проверку дихлофосы и другие средства от насекомых.