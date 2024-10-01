Отбывающий 23-летний срок киллер может выйти по УДО

Киллер Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, может выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения. Как сообщает Telegram-канал Shot, наемного убийцу осудили на 23 года и его полный срок заканчивается в 2029 году.

В 90-е Шерстобитов был штатным киллером Медведковской и Ореховской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств. Убийца всегда был крайне осторожен: не общался с рядовыми бандитами, перед нападениями гримировался, а также скрывал свою внешность от сотрудников правоохранительных органов. Задержали Лешу Солдата лишь в 2006 году, по наводке других преступников.

Сейчас он находится в липецкой ИК-2 — Шерстобитов уже отбыл две трети своего срока и имеет право на УДО. Решение в данном случае будет принимать суд. По информации канала, он уже подал документы.

Напомним, что в 2016 году киллер женился на 31-летней уроженке Ленинградской области. Примерно через четыре года брак был расторгнут дистанционно. Заключенный посвятил бывшей жене одну из своих 12 книг, в конце которой героиня погибает от рук киллера.