В Индии обнаружили тела погибших в авиакатастрофе 56-летней давности

Члены экспедиции индийской армии обнаружили тела четырех погибших в авиакатастрофе, которая произошла в 1968 году в Гималаях в северном штате Химачал-Прадеш.

Об этом сообщили Вооруженные силы Индии.

"В ходе продолжающейся операции по поиску останков пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-12 ВВС Индии, разбившегося на перевале Рохтанг в 1968 году, удалось добиться значительных успехов. Команда поисковиков обнаружила останки еще четырех человек, что стало значительным успехом в одной из самых продолжительных поисково-спасательных операций в Индии", - сказано в сообщении.

Как указали в индийской армии, погибших удалось идентифицировать по найденным при них документам. Поисковая операция продлится до 10 октября. Военные рассчитывают найти и других жертв крушения 56-летней давности.

В свой последний полет Ан-12 отправился в разгар индийской зимы - 7 февраля 1968 года. Он должен был доставить из Чандигарха в город Лех, расположенный у подножия гималайского хребта Ладакх, бойцов подразделений индийской армии и служащих ВВС. Специалисты считают, что пилотам не удалось справиться с управлением в условиях внезапно ухудшившейся погоды, и самолет врезался в один из отрогов пика Чандрабхага, высота которого превышает 6 560 м. На борту самолета находились 102 человека.

Все попытки разыскать хотя бы какие-то следы гибели самолета тогда оказались безуспешными. Завеса тайны приоткрылась только в июле 2003 года, когда в ходе специально организованной высокогорной экспедиции были обнаружены обломки самолета и останки одного из погибших. Дальнейшие поиски в последующие годы результатов не дали, и лишь экспедиция 2007 года привела к находке еще трех тел. Новые поиски были организованы в 2013 и 2019 годах. Всего за более чем полвека удалось найти только девять погибших.