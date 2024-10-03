Организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом

Следователи по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» ищут организатора преступлений и го соучастников за пределами России. Об этом свидетельствуют судебные материалы, передаёт ТАСС.

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«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлён до 22 декабря.

Также в Минздраве России заявили, что все пострадавшие при теракте в «Крокусе» были выписаны из больниц.