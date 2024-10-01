В МВД назвали число экстрадированных из-за рубежа в Россию преступников

За полгода в Россию экстрадировали свыше трех десятков находившихся в международном розыске преступников. Об этом РИА Новости рассказал начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Российской Федерации генерал-майор полиции Валерий Калачев.

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Он подчеркнул, что продуктивность работы НЦБ наглядно отражают статистические данные. Так, только за первые шесть месяцев нынешнего года из-за рубежа в Россию было экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 человека, находившихся в международном розыске.

Находившегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

20 сентября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Греции передали российским коллегам гражданина России Айрата Салахова, который был в розыске по каналам Интерпола. Мужчину осудили за покушение на незаконный сбыт партии наркотиков в особо крупном размере. Экстрадиция Салахова была осуществлена в международном аэропорту Афин.

Ранее Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ.