Бывшему замглавы МЧС по Кубани могут предъявить новые обвинения

Бывшему замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, проходящему по делу о покушении на убийство и уничтожение чужого имущества, могут предъявить новые обвинения. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"По уголовному делу необходимо с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения", - говорится в материалах.

В деле замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко могут появиться новые задержанные

Накануне Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Симоненко. Он обвиняется в покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з", ч. 2 ст. 105 УК РФ), организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. "в", "ж", "з", ч. 2 ст. 105 УК РФ), организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля, суд отправил его под стражу. В силовых структурах рассказали ТАСС, что ранее в отношении Симоненко проводилась проверка на причастность не только к коррупционным преступлениям, но и к покушению на убийство и поджогам. Кроме того, у него и его родственников нашли 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. Генпрокуратура РФ требует обратить это имущество в доход государства.