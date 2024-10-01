Экс-депутата арестовали из-за риска угроз известным ему свидетелям

Арестованный экс-депутат Госдумы Григорий Шилкин мог бы начать угрожать известным ему свидетелям по делу, если бы остался на свободе, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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Кроме того, он мог бы использовать свои связи в органах государственной власти для побега с целью скрыться от следствия, говорится в материалах дела.

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Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Экс-депутат Госдумы пробудет под стражей до 24 ноября.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.