Полковника Росгвардии взяли под арест за крупное мошенничество

Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда на срок два месяца в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах и подтвердили в суде.

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега», — пишет агентство.

Арестованного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей до 26 ноября.

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