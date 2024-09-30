Полиция задержала 38 человек после конфликта в Москве

Пресс-служба управления МВД по Москве сообщила, что сотрудники полиции задержали 38 человек после конфликта у ресторана в Люблино.

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Отмечается, что 29 сентября у ресторана в Ставропольском проезде вспыхнул конфликт на бытовой почве. Его причины не уточняются, однако в ведомстве сообщили, что в результате никто не пострадал. По факту конфликта было составлено 17 административных материалов, большая часть из которых были составлены по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации»), а также по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — добавили в МВД.

Ранее три человека пострадали в Подмосковье в результате массовой драки.