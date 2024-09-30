В российском городе рухнул лифт с ребенком внутри

В Челябинске в многоквартирном доме упал лифт, внутри которого в тот момент находился ребенок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Университетской Набережной, 109. Инцидент с лифтом произошел в субботу, 28 сентября. По словам одной из жительниц дома, сосед, 12-летний мальчик, предупредил ее, что заходить в лифт опасно — он падает.

«Вижу, прям напуганный, бледный. Села поговорить с ним. Рассказал, что, как обычно, зашел в подъезд, вызвал лифт до нужного этажа, лифт поднялся до 13-го этажа — и резко упал вниз до седьмого этажа. Остановился, и медленно открылись двери», — сказала женщина.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Специалисты проверят исполнение норм жилищного законодательства и дадут оценку работе управляющей компании, обслуживающей дом, а также действиям должностных лиц, которые несут ответственность за исправное состояние лифтового оборудования.

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