Россиянин таинственно исчез во время рыбалки с товарищем

Житель Екатеринбурга вместе с друзьями отправился на рыбалку в соседнюю Челябинскую область и пропал. Его поиски продолжаются уже три дня, сообщает E1.ru.

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Есть предположение, что 38-летний Андрей мог утонуть, но его семья продолжает надеяться на более благоприятный исход.

По словам гражданской жены пропавшего, мужчина был на лодке вместе с другом, но выпал из нее. Товарищ пытался спасти его, но сам начал тонуть. Слухи гласят, что его спасли неизвестные рыбаки, которые проплывали мимо, но Андрея им спасти не удалось.

Женщина утверждает, что ее муж был опытным рыбаком и часто плавал на лодке, в том числе с дочерью. Отчаявшись, жена обратилась к экстрасенсу. Однако обстоятельства происшествия остаются неизвестными, и вся информация о произошедшем основана на словах второго рыбака, говорится в материале.

В Малайзии спасатели обнаружили останки рыбака, которого съел крокодил. 59-летний Минггу Икум из населенного пункта Бату пропал 22 сентября после того, как пошел проверить к реке свои рыболовные сети. После этого его сын нашел на берегу вещи отца, а также «следы присутствия крокодила». К поискам привлекли спасателей. На следующий день в четырех километрах от того места, где мужчину видели в последний раз, были найдены сильно поврежденные останки «со следами нападения крокодила».