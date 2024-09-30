В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении Ми-8

Два гражданина России, которые находились на борту потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Пакистане, погибли. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель посольства РФ в Исламабаде.

«Подтверждена гибель обоих россиян», — сказал пресс-атташе Игорь Колесников.

Напомним, что крушение вертолета в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане рядом с границей с Афганистаном произошло 28 сентября. На его борту находились 14 человек, шесть из них погибли, остальные восемь получили ранения. Причиной крушения вертолета стал отказ двигателя.