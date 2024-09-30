$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

Блогер Андрей Пыж отбыл тюремный срок по статье о госизмене

Он освободился из ИК-5 в Санкт-Петербурге после пятилетнего заключения.

Блогер Андрей Пыж отбыл тюремный срок по статье о госизмене
© соцсети

Участник диггерского сообщества, известный как Urbanturizm, был задержан в 2020 году за подготовку видео о засекреченных объектах метро-2. Помимо российского гражданства у фигуранта был ещё и украинский паспорт. По версии следствия, Пыж передал полученные сведения украинской разведке.

Срок заключения блогера подошёл к концу с учётом времени, проведённого в СИЗО, пишет РБК.

Происшествия
Горячая новость
Санкт-Петербург