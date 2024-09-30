Блогер Андрей Пыж отбыл тюремный срок по статье о госизмене

Он освободился из ИК-5 в Санкт-Петербурге после пятилетнего заключения.

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Участник диггерского сообщества, известный как Urbanturizm, был задержан в 2020 году за подготовку видео о засекреченных объектах метро-2. Помимо российского гражданства у фигуранта был ещё и украинский паспорт. По версии следствия, Пыж передал полученные сведения украинской разведке.

Срок заключения блогера подошёл к концу с учётом времени, проведённого в СИЗО, пишет РБК.