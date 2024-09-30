Суд вынес приговор поджигателю релейных шкафов в Московской области

Россиянин Владимир Малина, который совершал поджоги релейных шкафов на железной дороге, приговорен к 25 годам в колонии строгого режима.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило УФСБ по Москве и Московской области.

— 2-й Западный военный окружной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых пять лет с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет - в исправительной колонии строгого режима, — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Суд признал обвиняемого виновным в сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической организацией, курируемой Службой безопасности Украины. Малина совершил поджог двух релейных шкафов в районе ж/д станции «Бекасово-1» Киевского направления Московской железной дороги, а кроме того предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в городском округе Лобни Московской области.

Напомним, Малину задержали в июне 2024 года при подготовке еще одного поджога релейных шкафов — уже в районе железнодорожной станции «Барыбино» Павелецкого направления.

Ранее стало известно, что силовики задержали четырех подозреваемых в поджоге релейных шкафов на станции Храпуново в Московской области. Молодые люди снимали отчет о преступления на камеру, после чего отправляли видеоматериал заказчику. За это обвиняемым заплатили 34 тысячи рублей.