Неизвестные напали на журналистов в Москве

Неизвестные мужчины напали на журналистов 360.ru, которые приехали снимать репортаж в парк «Битцевский лес».

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Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказали журналисты телеканала.

— Неизвестные набросились на корреспондента 360.ru Александра Молочко, который приехал в парк «Битцевский лес» по просьбе местных жителей. Злоумышленники избили его, — говорится в материале телеканала.

Журналисты собиралась снять репортаж о сносе дома, который построили в 1920 году. На его месте собираются построить гостиницу, что не нравится местным жителям. По факту нападения на корреспондентов телеканал обратился в правоохранительные органы.

Ранее сотрудники Следственного комитета России задержали девушку, которая напала на журналиста «Известий». Корреспондент пришел снять репортаж, так как дама мешала соседям в подмосковном Видном, разбрасывая мусор в подъезде и включая на полную громкость гимн Украины.