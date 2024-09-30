Орловского бизнесмена обвиняют в банкротстве крупного завода

Орловский бизнесмен Александр Казаченко пытается закрыть ОАО «Промцеолит», чтобы не возвращать 90 миллионов рублей долга московскому дистрибьютору. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Shot.

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Московская компания «Цеотрейдресурс» (ЦТР) с 2013 года являлся официальным дистрибьютором завода «Промцеолит», который добывает и перерабатывает цеолит в Хотынецком районе Орловской области. В 2021 году владельцем завода стал Александр Казаченко, тогда «Промцеолит» перестал оплачивать ЦТР дистрибьюторские услуги.

Когда долг достиг 90 миллионов рублей, представители ЦТР обратились в суд и выиграли его. Однако вместо того, чтобы вернуть долг, Казаченко вывел с завода 82 миллиона рублей и еще 4 миллиона рублей одолжил другим своим компаниям. Утверждается, что у предпринимателя есть связи в местном МВД и прокуратуре, что позволяет ему безнаказанно игнорировать судебные решения.

ЦТР опасается, что в скором времени Казаченко обанкротит предприятие, его сотрудники потеряют работу, а регион — налоговые поступления. Чтобы избежать этого, «Цеотрейдресурс» уже подготовил конструктивный план развития завода и надеется на мирное разрешение ситуации, а также надеется на вмешательство правительства Орловской области, передает Telegram-канал.

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