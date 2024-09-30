В Химках под мостом нашли тело строителя из КНДР

Рабочий из КНДР упал с третьего этажа, после чего коллеги во главе с начальником смены вывезли его тело с объекта и оставили под мостом.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Все произошло 26 сентября около 22:00. Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который контролировал процесс заливки бетона на строительном объекте, — сообщил Telegram-канал Mash. При этом официального подтверждения этому нет.

Иностранца оставили умирать под одним из мостов Химок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по статье 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее двое строителей в Московской области упали в котлован. Инцидент произошел 25 сентября в районе Бартеневской улицы, где прямо сейчас идет строительство трассы «Солнцево — Видное». Официального подтверждения гибели строителей не было.