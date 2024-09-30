В Москве задержаны подозреваемые в незаконной легализации мигрантов

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной легализации в Москве более 1 тыс. иностранцев через фиктивные строительные компании.

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Об этом сообщил начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Владимир Васенин.

"В настоящее время по подозрению в организации незаконной миграции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин, уроженцев ближнего зарубежья", - сказал он, отметив, что возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Они соединены в одно производство.

По словам Васенина, фигуранты привлекали клиентов через объявления в мессенджерах, часть из них обращались по рекомендациям знакомых. "От каждого заказчика за свои услуги злоумышленники получали от 5 до 10 тыс. рублей. Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше 1 тыс. человек", - добавил начальник пресс-службы.

Он также пояснил, что участники криминальной схемы через подставное лицо создали коммерческие организации, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства. Номинальным директором и учредителем в компаниях выступала женщина, которая за деньги предоставила в налоговые органы необходимые документы для их регистрации. В дальнейшем с иностранцами заключали фиктивные трудовые договоры, которые передавали в миграционные органы для продления патентов и последующего подтверждения законности пребывания в РФ. Фактически трудовой деятельности иностранцы не осуществляли.

Кроме того, как отметил Васенин, сообщники находили неблагополучных и безработных граждан, в жилых помещениях которых за плату массово и фиктивно регистрировали мигрантов. Также с этой целью использовали хостелы.

"Таким образом, подозреваемые способствовали незаконному нахождению приезжих на территории страны, которые уклонялись от миграционного контроля со стороны правоохранительных органов", - подчеркнул Васенин.

Сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили средства связи, документацию, банковские карты и иные предметы и документы, которые имеют значение для следствия. Другие соучастники устанавливаются.