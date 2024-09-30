Суд оштрафовал журналиста Баданина* за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы вновь оштрафовал основателя издания "Проект" (признано нежелательной организацией в РФ) Романа Баданина (признан в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Этот пункт статьи предусматривает ответственность за распространение иноагентом материалов в интернете без соответствующей маркировки.

В декабре 2021 года Чертановский суд Москвы оштрафовал Баданина на 10 тыс. рублей также за нарушение закона об иноагентах. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала издание "Проект" нежелательной в России организацией. Позже ряд его авторов, включая Баданина, был признан иноагентом.

Иностранные агенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием своего статуса.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.