В туалете подмосковного ТЦ уборщица обнаружила тело мужчины

Уборщица обнаружила тело убитого мужчины в туалете торгового центра «Глобус».

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Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Женщина заметила, что кабинка для лиц с ограниченными возможностями долгое время закрыта. Она открыла дверь своим ключом и обнаружила погибшего с простреленной головой, — сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. По факту инцидента проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники Следственного комитета обнаружили труп мужчины с множеством телесных травм в одной из квартир в Москве. Следователи выявили признаки насильственной смерти.