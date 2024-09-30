Экс-зампреда правительства Подмосковья отправили под домашний арест

Бывший заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Куракин, обвиняемый в незаконной вырубке леса на территории военных частей, освобожден из СИЗО под домашний арест.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Никулинского суда Москвы, где рассматривают дело экс-чиновника.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Куракина Дмитрия Александровича, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в материалах, оглашенных в суде.

Следствие полагает, что с 2014 года Куракин по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового леса под видом "санитарной".