Водитель такси избил и после чего выкинул из машины клиентку в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает НТВ.

Причина нападения таксиста пока неизвестна. После избиения пострадавшая обратилась в больницу и полицию, но сотрудники правоохранительных органов отказались предпринимать какие-либо действия для задержания злоумышленника.

В данный момент на ситуацию обратил внимание Следственный комитет. При этом ведомство завело сразу два уголовных дела — по факту избиения, а также против бездействующих полицейских.

Ранее таксист сбил переходившую дорогу семью из трех человек в Москве.