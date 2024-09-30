Избивший пассажирку в Подмосковье таксист стал фигурантом уголовного дела

Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нападения водителя такси на девушку в подмосковной Балашихе. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— 27 сентября 2024 года жительница Балашихи возвращалась домой на такси из Москвы. Во время поездки между ней и водителем возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина, не доехав до пункта назначения, избил девушку, а затем силой вытолкнул из машины», — рассказали в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

После инцидента потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Сотрудники СК начали доследственную проверку по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Водителя такси ищут.

Ранее в Ульяновске неизвестный избил пожилую женщину, когда она продавала цветы у магазина. Инцидент произошел возле магазина «Гуливер». Позднее мужчина был задержан, он полностью признал вину и принес извинения.