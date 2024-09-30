В Кузбассе подростки от скуки повредили могилы на кладбище

Четверо подростков в возрасте 11-12 лет повредили 10 могил на кладбище в городе Салаире Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД по региону.

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"Накануне в дежурную часть ОМВД России по Гурьевскому муниципальному округу обратился 54-летний местный житель, который сообщил, что на кладбище в городе Салаире неизвестные повредили надгробный памятник на могиле его родителей. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили повреждения на 10 местах захоронений. <...> К совершению противоправных деяний причастны четверо школьников из Салаира. Несовершеннолетние в возрасте 11-12 лет вместе с родителями были вызваны в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Во время опроса полицейские выяснили, что дети гуляли в районе городского кладбища. Сначала они играли в прятки, а затем от скуки стали наносить повреждения памятникам и надгробиям. С детьми инспекторы ПДН провели профилактическую беседу, а их родителей привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Это четвертый подобный случай в регионе с начала года. В апреле трое подростков повредили 18 мест захоронения участников специальной военной операции в поселке Промышленная Промышленновского района. В июле двое подростков повредили на кладбище в селе Березово Новокузнецкого района области 166 мест захоронений, включая могилы участников специальной военной операции. В августе в городе Мыски было повреждено 30 мест захоронений.