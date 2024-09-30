Задержана обманувшая москвичей на 400 тысяч рублей женщина

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве по продаже туристических путевок в Тверском районе Москвы.

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Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Задержана подозреваемая в хищении путем мошенничества денежных средств у двух гражданок под предлогом продажи туристических продуктов с общим ущербом более 400 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации источника, подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Подмосковья. Жертвами махинаций стали две женщины, обратившиеся к обвиняемой за услугами туристического агента.

В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

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