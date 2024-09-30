Суд оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей по закону о самоконтроле

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер для голосовой и текстовой связи Discord на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Discord признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Максимальный размер штрафа по этой статье для юрлиц составляет до 4 млн рублей.

Напомним, в марте этого года Роскомнадзор включил Discord в реестр соцсетей, обязав платформу самостоятельно выявлять и блокировать информацию, запрещенную в России.

При этом в последние дни в работе мессенджера наблюдаются массовые сбои. У пользователей не получалось зайти на платформу ни через мобильное приложение, ни через компьютерную версию, а также подключиться к серверам и просматривать сообщения и каналы.

На прошлой неделе появилась информация, что Discord может быть полностью заблокирован в России. В его адрес с 20 сентября было направлено пять решений от Роскомнадзора о нарушении законодательства.