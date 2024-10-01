СК потребовал арестовать и.о. заместителя премьера Башкирии

Басманный суд Москвы требует арестовать исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета ТАСС сообщили, что в отношении Марзаева возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. При этом посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Башкирии.