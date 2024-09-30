СК завел дело на и.о. заместителя премьер-министра Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева за получение взятки в размере 37 млн рублей.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог", - сказала она.