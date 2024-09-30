В Тульской области забрали в полицию цыганок с яблоневой фермы

Правоохранители забрали в отделение полиции двух цыганок, которые, предположительно, могли незаконно удерживать людей на ферме.

© РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила представитель волонтерской организации "Альтернатива".

"Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции — прим. ред.) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться — прим. ред.). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили", — рассказала волонтер.

Также представитель организации отметила, что полицейские не могут пока найти "весомые основания и нормальные доказательства" для возбуждения дела. По ее словам, территория сада имеет много свободных выходов, откуда можно сбежать, а работающие там люди подписывают расписки, согласно которым они находятся на ферме добровольно.

Накануне следователи организовали проверку по факту незаконного удержания людей на территории фермы в Белевском районе Тульской области. По данным ведомства, на территории фермы цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек, в числе которых находился бывший участник специальной военной операции на Украине.