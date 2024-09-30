В Саратовской области завели дело на полицейских за превышение полномочий

Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий в отношении трех сотрудников полиции.

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По версии следствия, они провели экзамен по вождению у троих граждан без фактической проверки их знаний, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении трех сотрудников одного из отделов полиции Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По информации следствия, полицейские приняли экзамен по вождению у троих граждан без фактической проверки их знаний, составив экзаменационные листы. Кроме того, злоумышленники допустили за руль учебного автомобиля других людей, сдавших фактически экзамен по вождению.

Противоправные действия выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела региональной Госавтоинспекции.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.