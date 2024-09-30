Обвиняемому в покушении на Прилепина вынесли приговор

Александра Пермякова приговорили к пожизненному заключению за подрыв машины с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Пермякова признали виновным и назначили пожизненное, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии особого режима. Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Гособвинитель в ходе прений сторон запросила Пермякову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а также со штрафом в 1,5 млн рублей. Сторона защиты просила не назначать мужчине пожизненный срок и учесть смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и активное способствование следствию.

Как рассказывал Пермяков, Служба безопасности Украины (СБУ) обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки за писателем в апреле 2023 года он изготовил два взрывных устройства из противотанковых мин, которые установил под полотно дороги недалеко от дома своей цели в Нижегородской области. 6 мая 2023 года автомобиль: Прилепин получил ранение, а его пассажир — сотрудник Росгвардии Александр Шубин — погиб. Украинского агента арестовали вскоре после этого.

Пермякова обвиняли по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).