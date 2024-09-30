В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену

В Хабаровске россиянина приговорили к 15 годам заключения за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд. Москва24

Мужчину признали виновным по статьям «Госизмена», «Организация диверсионного сообщества», «Публичные призывы к террористической деятельности», «Обучения для диверсий», «Легализация (отмывание) денег», а также в двух эпизодах по статье «Диверсия». Газета.Ru

Первые три года россиянин проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Lenta.ru