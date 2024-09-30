Полиция задержала угрожавших москвичу ножом и пистолетом мужчин

Двоих налетчиков, угрожавших физической расправой жителю столицы, задержали.

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В пресс-службе ГУ МВД России в понедельник, 30 сентября, сообщили, что ими оказались 32-летний уроженец Чеченской Республики и 40-летний москвич.

— Они, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, около дома на улице Поляны вступили с прохожим в конфликт. Угрожая физической расправой ножом и похожим на пистолет предметом, правонарушители отвели потерпевшего к лесополосе, где отобрали у него смартфон и банковские карточки, после чего скрылись с места преступления, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых похищенное имущество, а также клинок и пневматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее суд приговорил к семи годам колонии строгого режима мужчину, стрелявшего во врача скорой помощи. Инцидент произошел ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково, нападавший находился в нетрезвом состоянии.