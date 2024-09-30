В Екатеринбурге изнасиловали 14-летнюю школьницу

В Екатеринбурге 14-летняя девочка заявила о том, что ее изнасиловал 16-летний парень.

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Сам подозреваемый заявил сыщикам, что все было взаимно. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В полицию обратилась соцработник психиатрической больницы и сообщила о том, что одна из их пациенток утверждает, что ее изнасиловали. Семиклассница еще в августе сбежала из дома, и в один из дней оказалась в квартире барака в переулке Кыштымский. С ней там был некий парень, которого она плохо знала, и он ее якобы изнасиловал», — сказал собеседник агентства.

Личность подозреваемого удалось быстро установить — им оказался девятиклассник одной из школ. Сам он заявил полиции, что интимная близость с девочкой была по взаимному согласию. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.