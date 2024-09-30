В Подмосковье произошла массовая драка

Массовая драка произошла у закусочной в Раменском, в результате пострадали три человека, в том числе двое подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Драка произошла у одного из ресторанов быстрого питания, расположенного на улице Михалевича.

"В результате инцидента молодой человек 2006 года рождения и двое несовершеннолетних 2007 года рождения получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские устанавливают остальных участников потасовки, ведется их розыск. Выясняются все обстоятельства произошедшего.