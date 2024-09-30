В Тюмени два человека сгорели в автомобиле
В Тюмени на улице Волгоградской загорелся автомобиль ВАЗ-2114. В результате происшествия два человека погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«К сожалению, в результате происшествия погибло два человека, личности которых устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — указано в telegram-канале управления.
Известно, что инцидент произошел днем 30 сентября. В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.