В Тюмени два человека сгорели в автомобиле

В Тюмени на улице Волгоградской загорелся автомобиль ВАЗ-2114. В результате происшествия два человека погибли.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«К сожалению, в результате происшествия погибло два человека, личности которых устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — указано в telegram-канале управления.

Известно, что инцидент произошел днем 30 сентября. В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.