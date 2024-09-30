Неизвестные напали на русский ресторан в Таиланде

Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни Birds в районе Банг-Тао на Пхукете. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные полиции, нападавшими могут быть иностранцы, которые были недовольны работой заведения.

© Zuma/TACC

Минувшей ночью двое мужчин на байках подъехали к ресторану. Охранник рассказал, что услышал звуки выстрелов, но не успел что-либо сделать. Предположительно, злоумышленники стреляли из травматических пистолетов по стеклу, пока оно не разбилось, после чего скрылись с места происшествия. Примерно через полчаса к заведению приехал уже другой человек. Он бросил камень в стекло, после чего сбежал.

Сейчас тайские полицейские пытаются найти преступников. Полиция не уточнила, удалось ли на месте найти пули или гильзы от оружия.

Сам ресторан крайне популярен у российских туристов. Владельцы заведения переехали на остров из России: посетителям предлагают блины, борщ, окрошку, оливье и пельмени.