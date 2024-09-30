Многоэтажка загорелась на юго-западе Москвы

В квартире на девятом этаже на проспекте Вернадского произошло возгорание. В сгоревшем помещении спасатели обнаружили самого хозяина.

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Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Пожар произошел в квартире на 9-м этаже дома на проспекте Вернадского. В горящей квартире спасатели обнаружили хозяина жилища, его передадут медикам, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент пожар ликвидирован. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Ранее этим утром пожар состоялся в жилом комплексе «Селигер Сити». По последней информации, причиной возгорания могла послужить попытка самоубийства. Пламя охватило несколько этажей. В результате один человек погиб, еще нескольких спасли из горящего здания. Несколько людей выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пламени. «Вечерняя Москва» побеседовала с очевидцами и выяснила, что стало причиной пожара.