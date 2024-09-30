В Ярославской области завели дело о краже после исчезновения кенгуренка из зоопарка

Родившийся зимой кенгуренок пропал из Ярославского зоопарка, сотрудники полиции возбудили уголовное дело о краже.

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Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"По факту хищения животного из зоопарка Ярославля следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Ярославском зоопарке, речь идет о кенгуру, который родился зимой, это еще не взрослое животное. "Активно выглядывать из сумки он начал в мае, впервые заметили в конце марта", - рассказала собеседница агентства.