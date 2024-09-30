Экс-владельцам "Юлмарта" огласили приговор по делу о хищении 2,4 млрд рублей

Московский суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам в колонии общего режима бывших совладельцев некогда крупнейшего в России ретейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, а также экс-руководителей компании и ее дочерних структур Сергея Федоринова и Владимира Шонурова по делу о мошенничестве на 2,4 млрд рублей.

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Всем фигурантам переквалифицировали обвинение и освободили от назначенного наказания из-за истечения сроков давности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд <...> назначил наказание: Костыгину - 4 года в ИК общего режима, Августу Мейеру - 3 года в ИК общего режима, Инне Мейер - 2 года в ИК общего режима, Елене Стрельцовой - 2 года 2 месяца в ИК общего режима, Федоринову и Шонурову - 2,5 года в ИК общего режима каждому. Фигуранты освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности", - говорится в сообщении.

Ранее в прениях гособвинение просило назначить Мейеру и Костыгину по 8 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей каждому, а остальным обвиняемым - по 6 лет колонии со штрафами в 700 тыс. рублей. Суд квалифицировал действия фигурантов как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. "а" и "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Костыгин и Мейер признаны виновными в трех эпизодах преступления, Федоринов и Шонуров - в двух, Инна Мейер и Стрельцова - в трех эпизодах пособничества другим подсудимым.

Об уголовном деле

Дело "Юлмарта" было связано с хищением средств, которые компания получила в виде кредитов от Сбербанка. 8 декабря 2021 года в качестве подозреваемых были задержаны Август Мейер, его жена Инна, а также генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова. Мужчину на следующий день отправили в СИЗО, а его супругу и Стрельцову - под домашний арест. В январе 2023 года Мейера освободили под залог в 30 млн рублей.

Дмитрий Костыгин, другой экс-совладелец "Юлмарта", проходил обвиняемым по делу компании еще с 2017 года, позже ему переквалифицировали статью на причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ), а затем снова вменили три эпизода мошенничества, как и Мейеру. В 2017 году Костыгина поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей. Сергей Федоринов, которому вменяли два эпизода мошенничества, ранее занимал должность генерального директора в самой компании "Юлмарт", а также в ООО "Юлмарт ПЗК" и "Юлмарт РСК". Шонуров с 2013 по 2016 год возглавлял ООО "Юлмарт Девелопмент".

Как сообщалось ранее, подсудимые полностью возместили ущерб потерпевшим сторонам - ПАО "Сбербанк" и ООО "Сбербанк Факторинг". В ноябре 2022 года суд прекратил производство по гражданским искам последних к фигурантам.

Некогда один из крупнейших российских интернет-магазинов "Юлмарт" в феврале 2020 года был признан банкротом. Ретейлер специализировался на торговле компьютерной и бытовой техникой, а также товарами для дома.