Мужчина ударил ногой в спину пассажира московского метро

В московском метро 30-летний мужчина ударил ногой в спину пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в вестибюле станции «Планерная». Действуя из хулиганских побуждений, подозреваемый с разгона ударил потерпевшего, от чего последний упал. 43-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, происшествие случилось перед турникетами.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

Мужчина устроил поножовщину в московском метро из-за замечания

Ранее пассажир московского метро напал с ножом на попутчика в ходе конфликта. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне метро, который ехал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что крупный мужчина достал нож и нанес удар в область шеи своему оппоненту. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан и заключен под стражу. Уголовное дело расследуется по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).