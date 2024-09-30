В Уфе завели дело по факту строительства на территории кладбища

Уголовное дело о халатности возбуждено в Уфе по факту начала строительных работ на территории старого кладбища, признанного объектом археологии.

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Также строители снесли объект культурного наследия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.