В Уфе завели дело по факту строительства на территории кладбища
Уголовное дело о халатности возбуждено в Уфе по факту начала строительных работ на территории старого кладбища, признанного объектом археологии.
Также строители снесли объект культурного наследия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о начале строительства на территории старого кладбища, которое признано объектом археологии "Монастырь Благовещенский, кладбище -1". Также сообщается, что застройщик снес объект культурного наследия - фундамент Игуменского корпуса, где ведет незаконные строительно-земляные работы. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.