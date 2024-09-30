В Ростове-на-Дону начали проверку по факту ранения шприцами двух детей в детсаду

Следователи в Ростовской начали проверку травмирования детей найденными на территории детского сада в Ростове-на-Дону шприцами с иглами.

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Им требуется наблюдение в больнице, сообщает в понедельник информационный центр Следственного комитета РФ.

"В сети Интернет сообщается, что из-за ненадлежащего содержания территории детского сада в Ростове-на-Дону во время прогулки двое воспитанников нашли использованные шприцы с иглами, играя с которыми получили телесные повреждения. Отмечается, что родители малолетних своевременно об инциденте не уведомлены, оказание медицинской помощи детям организовано не было. По данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с возможностью возникновения инфекционных заболеваний детям теперь требуется длительное наблюдение в больнице.