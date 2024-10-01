Бывшему депутату Госдумы от «Новых людей» предъявили обвинение

Следственный комитет (СК) России предъявил бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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«Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в материалах дела.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Экс-депутат Госдумы пробудет под стражей до 24 ноября.

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Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.