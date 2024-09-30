Появились подробности по делу экс-мэра Сочи Копайгородского

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не извлек какой-либо экономической выгоды из операции с землей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст жалобы на арест экс-чиновника, поданной адвокатом Павлом Зайцевым.

Отмечается, что согласно одному из постановлений Пленума Верховного суда, для установления в деяниях факта растраты необходимо наличие корыстных побуждений. Зайцев подчеркивает, что на отсутствие экономической выгодны для Копайгородского указывают показания свидетеля. Защита настаивает на освобождении экс-градоначальника из-под ареста.

Напомним, что Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник решил принять участие в спецоперации. 25 сентября его задержали в Луганске.

Экс-мэру вменяется хищение на 3,7 млн рублей — по версии следователей, он незаконно получил в собственность два земельных участка. Вину Копайгородский не признал. Сообщалось, что его также подозревают в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах.