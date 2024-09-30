В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Заморозки до минус четырех градусов ожидаются во вторник и в среду в Челябинской области, где установилась теплая осенняя погода, следует из текста штормового предупреждения и материалов, опубликованных региональным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"Ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы - до минус четырех градусов", - говорится в тексте предупреждения.

По данным синоптиков, в течение суток в регионе наблюдалась переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колебалась от 18 до 23 градусов тепла, а ночью - 1 до 8 градусов тепла.