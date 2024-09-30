Мужчина ударил ногой в спину пассажира в вестибюле станции метро «Планерная»

Мужчина ударил ногой в спину 43-летнего пассажира столичного метро в вестибюле станции «Планерная». Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Агрессивно настроенный 30-летний фигурант в вестибюле станции «Планерная», действуя из хулиганских побуждений, нанес пассажиру сильный удар ногой в спину, от которого он упал. 43-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь, — рассказала Нефедова.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нападавшего благодаря камерам видеонаблюдения. Представители прокуратуры взяли на контроль расследование дела и привлечение нападавшего к ответственности.

Ранее полицейские задержали мужчину, который ударил ножом пассажира столичного метро. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе него житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту резаную рану шеи.