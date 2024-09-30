Полицейские обнаружили нарколабораторию в подмосковном Серпухове

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который организовал изготовление синтетического наркотика в подмосковном Серпухове.

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По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, наркопроизводство мужчина развернул в доме родственницы.

— В ходе осмотра жилища полицейские изъяли кристаллическое вещество, лабораторное оборудование, стеклянные колбы, весы и более 400 литров неизвестных жидкостей в пластиковых канистрах, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, сбытом вещества мужчина занимался по указанию анонимных кураторов. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 228.1 УК РФ о приготовлении к преступлению и незаконном производстве наркотических средств, соответственно.

Ранее, 25 сентября, в Электрогорске задержали 26-летнего мужчину, у которого обнаружили около двух килограммов наркотиков. Силовики провели химическое исследование, в ходе которого выяснилось что запрещенным веществом оказался мефедрон. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело